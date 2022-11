WM 2022 Deutschland Pressestimmen: Peinlich

Schlechter geht kaum. Deutschland hat sich zum WM-Auftakt mehr als blamiert. Internationale Pressestimmen bescheinigen einen kapitalen Fehlstart. Auch die woke Aufgeregtheit vor dem Spiel erregt die Gemüter.

Deutsche Pressestimmen:

sport1.de: "WM-Schock! Japan düpiert Deutschland. Deutschland hat den WM-Auftakt vergeigt. Japan schockt das DFB-Team mit einem späten Comeback, nachdem das lange überlegende Deutschland immer wieder vor dem Tor scheitert."

Bild.de: "Debakel-Start für Deutschland. Die Nationalmannschaft blamiert sich zum Auftakt der WM gegen Außenseiter Japan mit einem 1:2 gegen Außenseiter Japan. Und das nach eigener Führung! Das Debakel erinnert stark an das bittere Turnier 2018 in Russland, wo Deutschland 0:1 gegen Mexiko verlor und danach erstmals überhaupt in der Gruppenphase ausschied. Geht das jetzt etwa schon wieder los?!"

Die Welt: "Deutschland blamiert sich gegen Japan. Auf die politischen Debatten im Vorfeld des ersten WM-Spiels folgt der sportliche Tiefschlag. Die deutsche Nationalmannschaft führte gegen Japan verdient, lässt sich dann aber vom Außenseiter überrumpeln. Und verliert schließlich 1:2."+

Ausländische Presse:

Japan Times: "Japan verblüfft Deutschland mit späten Treffern zum Auftakt der Weltmeisterschaft. Mit zunehmender Spieldauer stießen die Japaner immer häufiger in die deutsche Hälfte vor und erzielten acht Minuten später den Ausgleich durch Ritsu Doan und einen fulminanten Abschluss von Takuma Asano."

The Sun: "Japandemonium: Ein weiterer großer WM-Schock: Die brillanten Japaner überrumpeln einen der Favoriten mit einem furiosen Sieg. Die Mannschaft von Hansi Flick sah schon wie der sichere Sieger aus, als Ilkay Gundogan kurz nach einer halben Stunde einen Elfmeter verwandelte. Doch die Asiaten schlugen innerhalb von acht Minuten in der zweiten Halbzeit mit zwei Toren der eingewechselten Spieler zurück, zunächst durch Ritsu Doan und dann durch einen Treffer von Takuma Asano."

Zuschauer-Reaktionen:

Ein Land, das sich mit einer solchen Erregtheit in eine vielleicht wichtige, aber nicht alles entscheidende Armbindendiskussion hineinsteigert, muss sich nicht wundern, wenn das am Ende auch auf die Nationalmannschaft abfärbt. Die Japaner sagen "Danke schön!" #GERJPN — Steinhoefel (@Steinhoefel) November 23, 2022

Also ich finde den Protest der deutschen Mannschaft super. Sie wollen einfach nicht Teil dieser korrupten WM sein und spielen daher absichtlich schlecht, damit sie verlieren und bald ausscheiden. Ist doch echt nett von ihnen, ich weiß nicht warum Ihr alle schimpft! #WMBoykott — Larissa Vassilian (@annikrubens) November 23, 2022

Das Land der Sushis hat verdient gewonnen. Gratulation an die Japaner 🇯🇵. Und zu der verlogenen Deutschen Mannschaft halte ich lieber meinen Mund hier Symbolisch ein Bild. #DieMannschaft #GERJPN #Peinlich #Japan pic.twitter.com/F8HejfHZTx — Matthias Dotterweich (@Dotterweich20) November 23, 2022