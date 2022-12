Alarm in Düsseldorf: Alle Weihnachtsmärkte geräumt

Hintergründe derzeit unklar: Alle Besucher müssen die Weihnachtsmärkte verlassen. Auch das Rathaus wurde geräumt. Die Polizei spricht von einer vorsorglichen Maßnahme.

Der Weihnachtsmarkt am Corneliusplatz in Düsseldorf wurde am Montag gegen 15 Uhr geräumt. Auch die anderen Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt wurden geräumt und geschlossen.