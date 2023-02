Januar 2023: Jeden Tag mindestens eine Messer-Attacke

Jeden Tag im Januar 2023 gab es in Deutschland mindestens eine Messer-Attacke. Die Zahl der Angriffe nimmt jedes Jahr zu.

Die Messerattacke von Brokstedt war kein Einzelfall. Erschreckende Zahlen meldet die Bundespolizei. Jeden Tag im Januar 2023 gab es in Deutschland demnach mindestens eine Messer-Attacke. Darunter: Mord, Totschlag, Raub und Bedrohung. Die ganze Liste hat die BILD zusammengetragen. Die Zahl der Angriffe nimmt jedes Jahr zu.

Die aktuellsten Zahlen veröffentlichte am Wochenende die Bundespolizei: 2022 registrierten die Ermittler allein auf Bahnhöfen, in Zügen und an Flugplätzen 336 Messer-Attacken. „Das sind mehr als doppelt so viel wie 2021“, sagt Heiko Teggatz (50) von der Bundespolizeigewerkschaft.