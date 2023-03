Russland macht USA für Nord-Stream-Sabotage verantwortlich



Mehrere Monate nach den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee macht Russland die USA für die Sabotage verantwortlich. "Russland hat keine Zweifel daran, dass Washington die Verantwortung für den Nord-Stream-Vorfall trägt", sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. Ähnliche Vorwürfe, die vom Weißen Haus bereits zurückgewiesen wurden, hatte Rjabkow in der Vergangenheit schon geäußert.

Es sei eine "unzumutbare Sabotageaktion, ein Terrorakt ohnegleichen". Der Vizeaußenminister warf den USA vor, mit der Aktion das Ziel verfolgt zu haben, den russischen Wirtschaftsinteressen zu schaden und den Weg für US-LNG-Ausfuhren freizuräumen. "Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, damit das für Washington nicht ohne Folgen bleibt", fügte Rjabkow hinzu. "Wir planen demnächst, uns mit diesem Thema im Rahmen einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates auseinanderzusetzen." Nötig sei ein "unabhängiges internationales Ermittlungsverfahren mit unerlässlicher Teilnahme Russlands". Russischen Experten sowie Ermittlern werde der Zugang zu Ermittlungsunterlagen und zum Ermittlungsprozess derzeit verweigert. Den EU-Mitgliedstaaten warf der russische Vizeaußenminister vor, nichts zu unternehmen, um sich in Zukunft gegen solche Vorfälle zu schützen. Beweise für seine Vorwürfe gegen die Vereinigten Staaten legte er nicht vor.

Foto: Gasleck Ende September 2022 in der Ostsee, Forsvaret, Text: über dts Nachrichtenagentur