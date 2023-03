Faeser verurteilt Attacke von Klima-Aktivisten auf GG-Denkmal

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Attacke von Aktivisten der Protestgruppe „Letzte Generation“ auf das Grundgesetz-Denkmal am Bundestag scharf verurteilt und strafrechtliche Konsequenzen gefordert.

"Es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür, ausgerechnet die Grundrechte zu beschmieren - und das auch noch am Bundestag, dem Herz unserer Demokratie", sagte Faeser der BILD am SONNTAG. "Das zeigt, dass diese Leute nur Chaos im Sinn haben. Diese völlig unwürdige Aktion muss nun konsequent strafrechtlich verfolgt werden. Die Klimakrise können wir nur demokratisch bekämpfen. Dafür braucht es Rückhalt in unserer Gesellschaft. So ein Unsinn schadet deshalb dem Klimaschutz gewaltig.“ Am Samstag hatten die Aktivisten eimerweise Erdöl auf das Kunstwerk am Jakob-Kaiser-Haus geschüttet.