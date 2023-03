Achtung - der Faktenfuchs kommt

Unter dem kindischen Namen "Faktenfuchs" spielt der Bayerische Rundfunk Herr über Fakt und Fiktion. Kritische YouTuber werden mit dubiosen Verschwörungserzählungen überzogen. Nun plant der Fuchs offenbar einen Großangriff auf unliebsame Kanäle.

Diverse Youtuber haben in der letzten Zeit eine obskure Mail vom Bayerischen Rundfunk (BR), Abteilung "Faktenfuchs" erhalten. Es sieht so aus, als wenn der Fuchs jetzt auf unliebsame Kanäle los geht. Es wäre nicht das erste Mal. Der BR betreibt eine eigene Redaktion, eine Art zwangsfinanziertes Wahrheitsministerium, das über Fakt und Fiktion wacht. Dabei geht es regelmäßig darum, Regierungsnarrative zu schützen und Kritik daran in den Bereich der Verschwörungsideologie zu manövrieren. Dabei ist den Faktenfüchsen offenbar jedes Mittel recht, auch wenn es die Wahrheit auf den Kopf stellt.

Diese Erfahrung musste unter anderem auch Stefan vom YT-Kanal Outdoor Chiemgau machen. Weil er es wagte, von einer erhöhten Blackout-Gefahr durch die deutsche Energiepolitik zu berichten, geriet er ins Visier der BR-Faktenfüchse. Diese produzierten anschließend einen abenteuerlich verschwurbelten Beitrag mit dubiosen Experten. Aussage: EEG alles OK. Stefan wurde mit allen Regeln der Zersetzungskunst diskreditiert.

In einem Reaktions-Video dokumentiert Stefan die unseriöse Vorgehensweise der Faktenfüchse. Außerdem zeigt der Youtuber E-Mails, die aktuell an verschiedene andere Kanalbetreiber gingen. Der Inhalt der Mails lässt ahnen, in welche Stoßrichtung es gehen soll. Beißt Faktenfuchs bald wieder zu?

Reaktions-Video von Dominik Kettner (YT: Kettner Edelmetalle)

"Wir haben Post bekommen. Und mit uns viele andere bekannte YouTuber und Unternehmer, die auf YouTube wertvolle Aufklärungsarbeit leisten. Aufklärungsarbeit, die man sich von ARD und ZDF wünschen sollte. Stattdessen versuchen die Öffentlich-Rechtlichen uns alternative Medien, die ihnen in so vielen Bereichen bereits den Rang abgelaufen haben, einzuschüchtern und zu diskreditieren. Sie wollen die von Ihnen bezahlten Zwangsgebühren einmal live bei der Arbeit sehen? Dann habe ich heute was Spannendes für Sie dabei."