Rosstäuscher Olaf Scholz

Das Gerede vom Arbeitskräftemangel und dessen Behebung durch Fachkräfte aus Afghanistan und Afrika ist eine Täuschung der Bürgerinnen und Bürger.

von Meinrad Müller

Wer wie unser Bundeskanzler am Rednerpult des Bundestages Regierungserklärungen vorliest, dem unterstellen wir zunächst, dass er nichts als die Wahrheit sagt. Stimmen die vorgetragenen Zahlen allerdings nicht, kann dieser Fehler nicht seinen Redenschreibern in die Schuhe geschoben werden.

Anbetung der heiligen Kuh "Arbeitskräftemangel“

Wie eine Gebetsmühle wiederholte Scholz immer wieder, wie dringend wir in Deutschland auf ausländische Fachkräfte angewiesen seien. Und die seien unter den Asylanten zu finden, was nachweislich nicht zutrifft.

Dieses Thema wird an anderer Stelle vielfach und ausführlich beschrieben, weshalb wir uns heute dem Thema Arbeitsplatzabbau zuwenden. Hunderttausende deutsche Fachkräfte sind und werden arbeitslos. Nicht zuletzt wegen politischer Verantwortungslosigkeit.

Insolvenzen und Entlassungen, täglich frisch auf den Tisch

Ein besonderer Dank gilt dem Journalisten Egon W. Kreutzer. Seit vier Jahren veröffentlicht er täglich Zahlen, die es trotz ihrer Brisanz nicht in die Tagesschau schaffen. Seit 21.09.2019 recherchiert und dokumentiert Kreutzer Arbeitsplatzvernichtung durch Insolvenzen, Betriebsschließungen, Entlassungen und Stellenabbau in der deutschen Wirtschaft. Seine täglich aktualisierte Liste erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aktuelle Situation ist weitaus gravierender.

Seit 2019 1.789.161 Arbeitsplätze verschwunden

Die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2023 finden sich in seinem „Jobwunder Deutschland Archiv 7“, die Jahre davor in den Archiven 1 bis 6. Bei den verlorenen Jobs handelt es sich nicht einfach nur um verlorene Arbeitsplätze. Es folgt eine Domino-Reaktion: Der Verlust des Einkommens, der Absturz in die Arbeitslosigkeit und in der Folge in Hartz IV, die Zwangsversteigerung des Wohneigentums, die Scheidung und der Zusammenbruch der familiären Bindungen können die Folge sein.

Unternehmer verlieren die Lust



Es sind ganz besondere Menschen, welche die Fähigkeit besitzen, Arbeit zu GEBEN. Wenn aus einer Idee ein Betrieb entsteht, wenn persönliche Haftung für Kredite übernommen wird, dann können erst Arbeit-NEHMER davon profitieren. Wird diesen Unternehmensgründer allerdings die Luft zum Atmen genommen, sei es durch überbordende Bürokratie oder politische grüne Willkür, dann ziehen sich diese Macher zurück. Den Schaden hat die Gesellschaft im Ganzen.

Die Schließung eines Betriebes, der im ländlichen Raum ansässig ist, hat für die Arbeitnehmer eine Veränderung ihrer sozialen Welt zur Folge. Die nächste freie Arbeitsstelle befindet sich unter Umständen in weiter Entfernung vom Wohnort. Ein Umzug ist ein Fiasko für diejenigen, die sich im Vertrauen auf einen langfristigen Arbeitsplatz ein Haus oder eine Wohnung finanziert haben.

Kostenlos im Kreutzer-Onlinearchiv blättern

Das Gerede vom Arbeitskräftemangel und dessen Behebung durch Fachkräfte aus Afghanistan und Afrika ist eine Täuschung der Bürgerinnen und Bürger. Rosstäuscher nennt man seit dem Mittelalter diejenigen, die über Alter, das Können und den Gesundheitszustand eines Pferdes logen, um Käufer zu täuschen. Wenn die uns „geschenkten Menschen“ politisch gewollt nicht auf deren Intellektualität hin geprüft werden dürfen, so soll doch den Märchenerzählern auf den Zahn gefühlt werden. Auch ein geschenkter Gaul, dem man nicht ins Maul schaut, kann Schaden anrichten, ganz zu schweigen von dessen Nichtverwendbarkeit.

Grund genug, der Sache auch heute auf den Grund zu gehen.

Jobwunder Deutschland Archiv 7: https://egon-w-kreutzer.de/