Düsseldorf: Straßenschilder auf Arabisch

Düsseldorf hat jetzt auch Straßenschilder auf Arabisch. Durch die Aktion soll die Vielfalt und das internationale Flair der Stadt unterstrichen werden. Was die Aktion kostet ist unbekannt.

Der Deutschlandfunk schreibt:

Die Ellerstraße in Oberbilk befindet sich einem Viertel, in dem besonders viele Bürger vor allem mit marokkanischen Wurzeln leben. Durch die Aktion soll die Vielfalt und das internationale Flair Düsseldorfs unterstrichen werden. Insgesamt soll es am Ende laut einem Beschluss des Intergrationsrates an zehn Stellen der Stadt zweisprachige Straßenschilder geben.

Beispiel: Über dem Schriftzug der Düsseldorfer Ellerstraße ist nun auch شارع إلَرْ zu lesen.

Grünen-Politiker Samy Charchira erklärte, dass zweisprachige Straßenschilder „auch ein symbolischer Ausdruck gesellschaftlicher Inklusion“ seien. Sie würden zeigen, „dass sich die Menschen mit ihrem Stadtteil und der Vielfalt darin identifizieren“.