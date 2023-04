AKW: Söder im Wendehalsmarathon

Markus Söder will das Kernkraftwerk in Bayern weiter laufen lassen. Wo war der Widerspruch des bayerischen Corona-Sheriffs gegen die weltweit beispiellos abenteuerliche Energiepolitik, als Merkel noch herrschte?

Markus Söder, deutscher Rekordhalter im Wendehalsmarathon, verkauft sich neuerdings als standhafter Verteidiger eines noch in seinem bayerischen Beritt angesiedelten Kernkraftwerks. Boris Rhein, CDU-Ministerpräsident in Hessen, warnt vor bitterer Reue wegen des am Wochenende erfolgten totalen Ausstiegs aus der Kernkraft.

Und im Hinblick auf dieses Ereignis spricht der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz düster von einem „schwarzen Tag für Deutschland“. Fast gleichzeitig bekommt jedoch die langjährige CDU-Kanzlerin und politische Hauptverantwortliche für den Atomausstieg, Angela Merkel, heute den höchsten Orden der bunten Republik verliehen.

Wo war der Widerspruch des Corona-Sheriffs Söder gegen die weltweit beispiellos abenteuerliche Energiepolitik, als Merkel noch herrschte? Wie kann Rhein, einst ein „Parteirechter“, im Blick auf die nahenden Wahlen in Hessen devot um seinen grünen Koalitionspartner winseln, wenn er ernsthaft einen Irrweg erkannt haben will? Wem will der ungeduldig um einen Koalitionswechsel der Grünen werbende Black Rock-Kanzleraspirant Merz weismachen, ausgerechnet er eigne sich für eine 180 Grad-Wende in der deutschen Energiepolitik? Und war einer der drei Herren demonstrativ vor Ort, als die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet wurden?

Was Söder, Rhein und Merz mitsamt ihren Parteien treiben, ist eine Orgie der Heuchelei und Schamlosigkeit, um Dummenfang bei den verunsicherten Wählern zu treiben. Im Hintergrund reiben sich derweil Habeck und Co. vergnügt die Hände, denn sie haben als von allen Seiten begehrter Kanzlermacher nicht nur die CDU/CSU im Schwitzkasten, sondern auch Ampel-Kanzler Scholz, der das um absolut jeden Preis bleiben will.

Keiner der genannten Politiker hat bei all dem auch nur eine Sekunde die Zukunft des Landes und seiner Bevölkerung im Sinn oder Blick. Das ist wahrlich keine neue oder gar originelle Erkenntnis. Doch sie muss immer wieder schon deshalb verbreitet werden, weil Deutschland mit diesem politischen Personal ins Verderben treibt.