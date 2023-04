Darf man Klimakleber von der Straße zerren?

Klimakleber wollen nicht nur Berlin blockieren, sondern Deutschland. Die Polizei warnt vor "Selbstjustiz". Wie kann man sich wehren? Was ist erlaubt, wenn sich Menschen auf die Straße legen?

Angesichts der Zunahme von Protestaktionen der "Letzten Generation" hat die Polizei Berlin vor einer möglichen Selbstjustiz durch Verkehrsteilnehmer gewarnt. "Wer versucht Menschen gewaltsam von der Straße zu ziehen, kann sich strafbar machen", teilte die Polizei am Donnerstag mit. "Die Abwehr von Gefahren für alle Beteiligten ist alleinige Aufgabe der Polizei."

Stillstand Berlin

„Stillstand“ in Berlin – das kündigten die Aktivisten und Aktivistinnen der „Letzten Generation“ an. Nach den ersten Protesttagen soll es spätestens ab Montag (24. April) so es richtig losgehen.

„Wir wollen an so vielen Stellen blockieren, dass wir es wirklich schaffen, große Teile des Berliner Verkehrs zum Stillstand zu bringen, damit die Regierung sich bewegt“, sagte Pressesprecher der „Letzten Generation“ Jakob Beyer im Interview mit der Berliner Zeitung. Mit den Aktionen der letzten beiden Tagen sei Beyer ganz zufrieden gewesen. Die Gruppe habe mit „Protestmärschen“ angefangen, die nicht angemeldet seien.

Michael Mross kommentiert: