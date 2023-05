Messerattacken in Duisburg: Täter plante Bombenanschlag

Der 26-jährige Syrer Maan D., der im April in Duisburg fünf Menschen mit einem Messer angegriffen haben soll, hat womöglich auch einen Sprengstoffanschlag geplant.

Das geht nach SPIEGEL-Informationen aus vertraulichen Dokumenten der Ermittler hervor. D. wurde vor gut zwei Wochen in seiner Wohnung in Duisburg festgenommen. Dem Bericht zufolge stießen die Einsatzkräfte bei den Durchsuchungen auch auf Zettel – auf einem sollen in arabischer Sprache Zusammensetzungen von Sprengstoffen und Giftgasen niedergeschrieben gewesen sein.

Auf weiteren Zetteln standen demnach handschriftlich notierte Abschnitte aus dem Koran. Die Passagen sollen sich explizit gegen Ungläubige gerichtet haben. Zudem soll D. in seiner Wohnung arabische Schriftzeichen auf eine Tafel geschrieben haben, die jenen der Terror-Miliz »Islamischer Staat« ähneln. D. soll in der Nacht zu Ostersonntag einen 35-jährigen Mann getötet haben, wenige Tage später soll er vier Männern in der Umkleidekabine eines Fitnessstudios mit einem Messer teils lebensgefährliche Verletzungen zugefügt