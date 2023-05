China warnt vor neuer Corona-Welle

Chinas oberster Epidemiologe rechnet mit neuer Covid-Welle. Im Juni prognostiziert man 65 Millionen Infektionen pro Woche. Zwei neue Impfungen sollen auch gegen die extrem ansteckende neue Variante XBB 2.3 helfen.

China steht angeblich eine neue Coronawelle bevor. Das sagt der führende Regierungsberater und renommierte Epidemiologe Zhong Nanshan. Er rechnet zu ihrem Höhepunkt mit 65 Millionen Infektionen pro Woche in dem 1,4-Milliarden-Einwohner-Land. Ende Mai sei mit einer kleinen Infektionsspitze von etwa 40 Millionen neuen Ansteckungen wöchentlich zu rechnen.

Mit einer Überlastung der Spitäler rechneten die Experten für respiratorische Infekte bei einer Konferenz im südchinesischen Kanton aber nicht. Sie appellierten aber vor allem an vulnerable Gruppen, sich impfen zu lassen. China will schon bald Impfungen gegen die in China vorherrschende XBB-Variante auf den Markt bringen. Sie sollen auch gegen die sich derzeit weltweit rasant ausbreitende Variante XBB 2.3 wirken.