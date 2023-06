Moskau WebCam

Die Ereignisse in Russland und Moskau spitzen sich zu. LiveCams Moscow zeigen derzeit noch Ruhe in der Stadt. Die Wagner-Truppe soll sich in Richtung Hauptstadt bewegen. Webcams beobachten das Geschehen.

Der Machtkampf in Russland eskaliert weiter: Der Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin forderte Verteidigungsminister Sergej Schoigu und den Generalstabschef Waleri Gerassimow heraus. Wenn sie nicht zu ihm kämen, würden die Wagner-Söldner bis nach Moskau marschieren, erklärte Prigoschin. Kremlchef Wladimir Putin bezeichnete die Aufständischen als "Verräter".

Infolge des Konflikts zwischen der russischen Militärführung und der Söldnergruppe Wagner haben die Behörden in Moskau und der umliegenden Region am Samstag offenbar den Anti-Terror-Notstand ausgerufen. "Um mögliche terroristische Akte zu unterdrücken, wurde in der Stadt Moskau und im Moskauer Gebiet ein Regime zur Terrorismusbekämpfung eingeführt", zitiert die russische Nachrichtenagentur RIA das nationale Anti-Terror-Komitee. Das hat Verschärfungen der Sicherheitsvorkehrungen zufolge. Webcams in Moskau zeigen allerdings derzeit noch ein ruhiges Bild.

Während Russlands Hauptstadt sich für einen drohenden Einmarsch rüstet, kam es laut Berichten in den Sozialen Medien in Moskau offenbar zu Bombendrohungen in Moskau. In mehrere Museen der Stadt sollen ungefähr zur gleichen Zeit Anrufe eingegangen sein. Die Orte wurden geräumt. Auch zwei Einkaufszentren seien betroffen.

Webcam Moskau / Moscow und Moskwa Fluss: