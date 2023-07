Nach Faeser auf Demo mit Anti-Polizei-Parolen: Bundespolizeigewerkschaft entsetzt

Innenministerin Faeser auf Demo mit Anti-Polizei-Parolen: Chef der Bundespolizeigewerkschaft Teggatz hat jedes Vertrauen verloren. „Misstrauen und Verachtung gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen“

Heiko Teggatz, Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft (DPolG), zeigt sich entsetzt über den Auftritt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Samstag beim Christopher Street Day in Frankfurt. Teggatz sagte am Montag zu NIUS: „Bei allem Respekt für den Einsatz der Ministerin für Menschenrechte und Toleranz, das geht eindeutig zu weit! Eine Bundesinnenministerin, die mit Polizeihassern marschiert – mir fehlen die Worte.“ Bilder vom Christopher Street Day zeigen Demonstranten mit polizeifeindlichen Plakaten, auf denen u.a. die Abschaffung der Polizei gefordert wurde ( „Abolish the Police. Queers Fight Back!“).

Andere Teilnehmer zeigten sich mit der Parole „ACAB“ als Slogan („All Cops Are Bastards“). Faeser ist oberste Dienstherrin der Polizei in Deutschland und nahm an der Demonstration teil. Die SPD-Spitzenkandidatin im Hessen-Wahlkampf trug ein Shirt mit dem Schriftzug „Regenbogen im BMI“. Teggatz zu NIUS: „Mit dieser Aktion dürften nun auch die letzten Polizistinnen und Polizisten in Deutschland das Vertrauen in diese Ministerin verloren haben. Jetzt ist belegt, was viele bereits nach der verbalen Entgleisung von Vizekanzler Robert Habeck vermuteten, als er die Polizei als ,bewaffnetes Rollkommando‘ bezeichnete. Diese Politik ist geprägt von Misstrauen und Verachtung gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen.“