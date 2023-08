Wegen Fake-Tweet über Frauke Petry: RTL feuert Moderator

Mainstream fälscht immer krasser: Ein RTL-Reporter zeigt Fake-Tweet von Frauke Petry, um sie rasstisch erscheinen zu lassen. Nun wurde er entlassen.

RTL: "RTL News beendet fristlos die Zusammenarbeit mit dem freien Reporter und Moderator Maurice Gajda. Die internen Prüfungen zu seinem Beitrag in „Explosiv Weekend“ vom 5. August 2023 haben schwere Verfehlungen von Maurice Gajda bei der Erstellung des Beitrags ergeben, die mit den journalistischen Grundsätzen und Richtlinien unseres Hauses unvereinbar sind. Zudem konnte bei den weitreichenden Prüfungen bisher auch keinerlei Hinweis darauf gefunden werden, dass es den in dem Beitrag nachgebauten Tweet so jemals gegeben hat.“