Flugzeug von Wagner-Chef abgestürzt – Prigoschin mit an Bord: Was passiert jetzt in Russland?

23. August 2023

Flugzeugabsturz eines Privatjets in Russland. Acht Tote. Auf der Passagierliste soll auch Wagner-Chef Prigoschin und Dmitri Walerjewitsch Utkin (Wagner-Gründer) gestanden haben. Ein Telegram-Kanal meldete den Tod und droht mit Rache den "Verrätern". In Russland ist Angaben der russischen Flugbehörde zufolge ein Privatjet abgestürzt. Am Absturzort konnten bislang acht Leichen geborgen werden, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA. Zuvor hatte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija von zehn Todesopfern gesprochen. Auf der Passagierliste für den Flug habe auch Jewgeni Prigoschin gestanden, der Chef der Söldnertruppe Wagner. Offiziell ist aber bislang nicht bestätigt, ob sich Prigoschin an Bord der Maschine befunden hat. Über den Telegram-Kanal "Grey Zone" wurde indes verbreitet, der Söldnerchef sei bei dem Absturz gestorben. Über den Kanal verbreiten die Wagner-Gruppe und in der Vergangenheit auch Prigoschin selbst Nachrichten. In dem Post wurde Prigoschin als "wahrer Patriot" Russlands bezeichnet, der durch die Hand von "Verrätern" getötet worden sei. Laut der Nachrichtenagentur Tass befand sich das Flugzeug vom Typ Embraer Legacy auf dem Weg von Moskau nach Sankt Petersburg - der Heimatstadt von Prigoschin und dem Sitz der Zentrale der Wagner-Gruppe. Wenige Minuten nach dem Start des Flugzeugs soll der Kontakt zu der Besetzung abgebrochen sein. Mit an Board: Dmitri Walerjewitsch Utkin, russischer Unternehmer und ehemaliger Soldat. Er gilt als Gründer der privaten paramilitärischen Organisation Gruppe Wagner. Telegram Kanal "Grey Zone" Übersetzung: Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin, Leiter des Wagner-Konzerns, Held Russlands, ein wahrer Patriot seines Vaterlandes, starb durch die Taten von Verrätern an Russland. Aber selbst in der Hölle wird er der Beste sein! Ruhm für Russland! Übersetzung: Dmitri Walerjewitsch Utkin, Held Russlands und Träger von vier Tapferkeitsorden, in der ganzen Welt auch unter seinem Rufnamen Wagner bekannt, der ständiger Befehlshaber der Gruppe Wagner war und auch nach den Geschehnissen weiterhin sein wird, starb als Folge der Handlungen von Verrätern an Russland. Aber selbst in der Hölle wird er der Beste sein! Ruhm für Russland!

