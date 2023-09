Achtung, Falle: Führerschein gegen Deutschlandticket

Städte bieten kostenloses Deutschlandticket gegen Führerschein. Doch das verführerische Angebot hat einen gravierenden Haken. Es gilt nur bis zu einem Jahr und der Führerschein ist dann jedoch für immer weg.

Mehrere deutsche Städte und Kommunen locken mit einem unseriösen Angebot, dessen Auswirkungen meist nur im Kleingedruckten stehen. Sie bieten Bürgern an, ihren Führerschein gegen ein Deutschlandticket für bis zu Jahr einzutauschen. Damit will man die Zahl der Autofahrer auf den Straßen reduzieren. Die Tausch-Angebote variieren je nach Ort – während etwa der Ennepe-Ruhr-Kreis oder Lübeck für den Führerscheinverzicht ein Jahresabo anbieten, bekommt man das Ticket in Dortmund zwei Monate lang kostenlos.

Was nicht deutlich herausgestellt wird: Die Abgabe des Führerscheins ist allerdings dauerhaft, wenn man das Angebot annimmt. Juristisch sei dies eine "Rückgabe", die als Verzicht zu werten ist. Das Dokument sei dann nicht etwa mit Ablauf des Gratis-Abos wieder gültig, sagt der auf Verkehrsrecht spezialisierte Berliner Anwalt Sascha von Eicken gegenüber WELT. Wer doch wieder Auto fahren wolle, müsse erneut den Führerschein machen, inklusive Fahrstunden und Prüfungen.

Michael Mross kommentiert: