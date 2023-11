Raus aus Deutschland - aber richtig!

Immer mehr Deutsche wollen auswandern, wollen gar einen neuen Pass. Unzufriedenheit mit der Politik und hohe Steuerlast sind die Hauptgründe. Was ist zu beachten? Michael Mross im Expertengespräch.

Oliver von Wurmbrand ist Auswanderungsexperte in Dubai. Im Gespräch mit Michael Mross erläutert er, warum immer mehr Menschen aus Deutschland weg wollen. Dabei geht es nicht in erster Linie ums Steuersparen. Es geht auch um Sicherheit und eine Art Fluchtmöglichkeit, falls es in Deutschland brenzlig wird.

Von Wurmbrand bietet nicht nur Aufenthaltsgenehmigungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sondern auch in der Karibik und anderen Ländern an. Darüber hinaus bietet der Auswanderungsexperte Pässe verschiedener Nationalitäten an. Diese Dokumente könnten im Ernstfall äußerst hilfreich sein.

INFOS ZU AUSWANDERN + PASS bei Global Wealth Service (Auf MMnews beziehen): https://www.dubai-offshore.com/

Auswanderungslexikon gratis

Im MMnews-Club gibt's ein Spezialkapitel zu Auswandern und das "Große Auswanderungslexikon" im Wert von 100 Euro GRATIS für Clubmitglieder.