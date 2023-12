SPIEGEL: Nie wieder Schnee

Angesichts der Schneekatastrophe im Süden Deutschlands klingt ein Artikel des SPIEGEL aus dem Jahr 2000 höchst amüsant. Darin prognostiziert das Blatt: Nie wieder Schnee.

DER SPIEGEL im Jahr 2000:

Bild im SPIEGEL-Artikel und die Frage "Schnee auf dem Brocken: Bald Vergangenheit?"

SPIEGEL:

"In Deutschland gehören klirrend kalte Winter der Vergangenheit an: "Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben", sagt der Wissenschaftler Mojib Latif vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie."

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/winter-ade-nie-wieder-schnee-a-71456.html

Wahr ist:

Danach fogten schlimme Schneejahre mit flächendeckendem Frost. Es gab regelrechte Schnee-Katastrophen, wie z.B. 2006. Die FAZ titelte: Dieser Schnee kostet Millionen.

