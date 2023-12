Luisa Neubauer: 7000 Grad in Dubai

Auf der Klimakonferenz in Dubai beschwert sich Luisa über 7000 Grad im 19. Stock. Derzeit tagen 100.000 Delegierte im Orient, um das Weltklima abzukühlen. Michael Mross kommentiert.

Panik-Grüße aus dem “menschenfeindlichen Hotelkomplex” (O-Ton Luisa Neubauer) an alle Daheimgebliebenen: Die deutsche Klima-Aktivistin (27) gibt sich in ihrem Video-Beitrag verzweifelt – sie spricht davon, dass es “gefühlte 7000 Grad” im Emirat hätte, in dem aktuell die Welt-Klimakonferenz COP28 stattgefunden hat.

Die junge Deutsche wird im Web rasch korrigiert: Wie für jeden ersichtlich, der eine Wetter-App unfallfrei bedienen kann, hat es in Dubai derzeit maximal 30 Grad, in den Nächten kühlt es auf 19 Grad ab.

Michael Mross kommentiert: