Flucht nach Dubai

Immer mehr Deutsche wollen raus aus Deutschland. Immer mehr Geld wird abgezogen. Der Netto-Abfluss an Investitionen aus Deutschland im Jahr 2023 lag bei 94 Milliarden Euro. Wie endet das?

Aktuelle Zahlen zeigen eine klare Tendenz: Nach -100 Milliarden Euro in 2021 und -125 Milliarden Euro in 2022 lag der Netto-Abfluss an Investitionen aus Deutschland im Jahr 2023 bei 94 Milliarden Euro. Das zeigen aktuelle Daten vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Also flossen netto in den letzten drei Jahren 319 Milliarden Euro an Investitionen aus Deutschland ab.

Michael Mross kommentiert: