Vorbereitung auf Krieg?

Die mediale Kriegstrommel nimmt bedrohliche Formen an. Das ZDF erklärt im Kinderkanal die Vorzüge von Taurus. In Schulen sollen Übungen für den Kriegsfall durchgeführt werden. Die Wehrpflicht rückt näher.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sieht die Schulen in der Verantwortung, junge Menschen auf den Kriegsfall vorzubereiten. "Die Gesellschaft muss sich insgesamt gut auf Krisen vorbereiten - von einer Pandemie über Naturkatastrophen bis zum Krieg", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Litauens Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte will den Einsatz westlicher Truppen in der Ukraine nicht gänzlich ausschließen. "Ich weiß, dass das in einigen Hauptstädten eine kontroverse Debatte ist", sagte die Regierungschefin dem "Handelsblatt".

Das ZDF-Kinderprogramm „logo!“ behandelt die kontroverse Debatte um eine Taurus-Lieferung in die Ukraine mit sprechenden Waffen.

Eine Mehrheit der deutschen ist angeblich für die Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Michael Mross kommentiert: