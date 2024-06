Elon Musk findet AfD nicht extremistisch

Tesla-Chef Elon Musk hat sich über die AfD geäußert. Die Partei werde als rechtsextremistisch bezeichnet, "aber die politischen Positionen der AfD, von denen ich gelesen habe, klingen nicht extremistisch". Polit-medialer Komplex empört.

Der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat die öffentlichen Sympathiebekundungen von Tesla-Chef Elon Musk für die AfD kritisiert. „Seine politischen Ansichten teile ich ausdrücklich nicht“, sagte Steinbach dem Handelsblatt.



Musk hatte sich nach der Europawahl positiv über die AfD geäußert. Die Partei werde als rechtsextremistisch bezeichnet, „aber die politischen Positionen der AfD, von denen ich gelesen habe, klingen nicht extremistisch“, schrieb Musk auf seiner Online-Plattform X. In Brandenburg wird im September ein neuer Landtag gewählt. In einer Umfrage lag die AfD in dem Bundesland zuletzt mit 25 Prozent Zustimmung auf Platz eins vor SPD und CDU. Der Verfassungsschutz stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.



Brandenburg profitiert stark vom Engagements Teslas. „Ich schätze Elon Musk als innovativen Unternehmer“, sagte Steinbach. So habe zum Beispiel erst durch seine Bereitschaft, ins unternehmerische Risiko zu gehen, das Tesla-Werk in Grünheide so zügig errichtet werden können. In der Gemeinde bei Berlin betreibt Tesla seine einzige Fabrik in Europa. Etwa 12.000 Beschäftigte arbeiten dort. Musk gehört damit zu den großen Arbeitgebern in Brandenburg.

Musk reagierte auf einen Post der Klimapolitik-Kritikerin Naomi Seibt. Die 23jährige, die als „Anti-Greta“ bekannt geworden ist, hatte sich auf einem Foto mit einem Parteiemblem zur Wahl der AfD bekannt. Dazu textete sie auf Englisch: „Für Souveränität, Sicherheit und Freiheit.“

Musk retweetete Seibts Post und fragte: „Warum reagieren manche so negativ auf die AfD? Sie sagen immer ‚rechtsextrem‘, aber die Politik der AfD, über die ich gelesen habe, klingt nicht extremistisch. Vielleicht übersehe ich etwas.“