EU-Politiker: Leben wie Maden im Speck

Wer ins EU Parlament kommt, hat praktisch ausgesorgt. Ein einzelner Politiker verfügt über mehr als 60.000 € im Monat, wenn er an den extra bezahlten Sitzungen teilnimmt. Außerdem locken noch viele andere Goodies, wie Business Class Flüge und fahre in Brüssel.



Der 24-jährige YouTube-Blogger Phidias Panayiotou, der als unabhängiger Europaabgeordneter aus Zypern gewählt wurde, hat enthüllt, wie viel Geld die Europaabgeordneten jeden Monat erhalten. Er drehte ein Video im Sitzungssaal des EU-Gesetzgebers und veröffentlichte es auf TikTok.

Panayutu sagte, dass er als Europaabgeordneter 8.000 Euro im Monat „in die Tasche“ gesteckt bekomme. Zusätzlich zu seinem Gehalt erhält er für jeden Tag, an dem er ins Parlament kommt und sich in ein spezielles Register einträgt, weitere 350 Euro.

Weitere 30.000 Euro erhält der Europaabgeordnete monatlich für die Gehälter seines Teams, weitere 5.000 Euro monatlich für ein Büro in seinem Land. Für eine PR-Kampagne zu seiner Tätigkeit im Europaparlament erhält er 4.000 Euro.

Weitere 10.000 € im Monat werden dafür gezahlt, Menschen ins Europäische Parlament einzuladen und ihnen zu erklären, was die Abgeordneten eigentlich tun.

„Ich habe auch einen Fahrer hier in Brüssel und Business-Class-Tickets für die Rückreise in mein Land“, sagte Panagioti.

