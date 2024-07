Video: Schüsse auf Donald Trump bei Wahlveranstaltung

Bei einer Wahlveranstaltung von Donald Trump sind gezielt Schüsse auf den Präsidentschaftskandidaten abgegeben worden. Trump hatte überlebt, jedoch Blut im Gesicht und Schädel, konnte sich gerade noch durch Ducken in Sicherheit bringen. Videos mit den Szenen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Pennsylvania von Secret-Service-Agenten in Sicherheit gebracht worden. Zuvor waren Schüsse zu hören – laut anwesenden Reportern waren laute Knallgeräusche und Schreie zu hören. Auf Bildern war Trump mit einem offenbar blutigen Ohr und einer erhobenen Faust zu sehen. Die Lage war zunächst völlig unübersichtlich.

Videoaufnahme zeigen, wie während der Rede von Trump vor Anhängern ein oder mehrere Schussgeräusche zu hören sind. Der Republikaner greift sich an den Hals, dann duckt er sich. Sicherheitsbeamte führen ihn von der Bühne weg. Dann sieht man im Hintergrund mehrere schwarze Limousinen wegfahren, offenbar Trumps Kolonne.

Videos:

Donald Trump took a bullet for this country.



If you're voting for anyone else, you can go fuck yourself. That's where I'm at. pic.twitter.com/ARRMr1d4dW