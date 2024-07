Das Biden-Beben: Trump triumphiert

Niemals zuvor in der US-Geschichte hat sich eine Oppositionspartei von selbst so ins Abseits manövriert wie die Demokraten. Nun soll es die linksextreme, woke Stellvertreterin Kamala Harris richten. Im Netz: Hohn und Spott.

Joe Biden zieht sich aus dem Rennen ums Weiße Haus zurück. Damit bietet sich den Demokraten die Chance für einen Neustart in diesem Wahlkampf. Aber kann Kamala Harris Donald Trump schlagen?

Spannend werden jetzt zwei Fragen: Gibt es noch andere Kandidaten neben Kamala Harris? (Wohl eher nicht.) Mit wem wird Kamala Harris als Running Mate in den Wahlkampf ziehen? Einige in der Partei träumen von einem reinen Frauen-Ticket – mit Gretchen Whitmer, der Gouverneurin von Michigan, an der Seite von Kamala Harris als Vizekandidatin.

Elon Musk will über den Rückzug Joe Bidens aus dem US-Präsidentschaftsrennen Bescheid gewusst haben. »Ich habe vergangene Woche gehört, dass er sich genau zu diesem Zeitpunkt zurückziehen würde. Das war in DC allgemein bekannt«, schrieb Musk auf der Plattform X, die ihm gehört. In einer Reihe Tweets bezeichnete er sowohl Biden als auch Harris indirekt als »Marionetten«, die in Washington von den »wirklichen Kräften, die an der Macht sind«, gegeneinander ausgetauscht worden seien. Donald Trump dagegen sei »keine Marionette«.

Am Wochenende spottete Trump über Harris bereits, er erkenne schon am Lachen, dass sie „verrückt“ sei: „Die ist irre!“ In Umfragen hat Harris, die als wahrscheinlichste Biden-Nachfolgerin gilt, einen schweren Stand. Einer neuen US-Umfrage zufolge haben 50 Prozent der Wähler eine negative Meinung über Harris. Nur 32 Prozent sehen sie positiv.

Eine linksradikale Staatsanwältin aus San Francisco. Sie steht für grenzenlosen Kriminalitätsimport, Regulierungsexzesse, Waffenrechtsverschärfung, Klimaschwindel, Ökosozialismus und Abtreibung auf Kosten des Steuerzahlers. Herrlich, das wird ein politisches Schlachtfest für… https://t.co/qpLUgzUSJ0 — Thorsten Kraemer (@ExilKrokodil) July 21, 2024