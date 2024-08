Ex-Polizist: Deutschland zerfällt

Die Sicherheit in Deutschland erodiert, mit der Wirtschaft geht’s bergab. In den Großstädten werden ganze Viertel und Straßen zu Freiflächen für Clans. Schießereien durchpeitschen den Alltag. Messerattacken werden in den Medien kaum noch erwähnt.

Ex-Polizist Stefan Schubert im Gespräch mit Michael Mross.

Folge mir auf Telegram: ↪︎ https://t.me/mmnews_offiziell

Stefan auf Telegram: https://t.me/SchubertsLM

Zum Buch: https://c.kopp-verlag.de/