Deutschland außer Kontrolle

Steigende Kriminalität, Clans und Messerstechereien bestimmen den Alltag, Politik schaut weg. Messerverbot als Symbolpolitik. Deutschlands Zukunft ist in Gefahr. - Michael Mross im Gespräch mit Ex-Polizist Stefan Schubert.

Die marokkanische Mafia aus den Niederlanden strömt über Deutschlands offene Grenze und verübt Sprengstoffanschläge in Wohngebieten. Das Ziel der Attacken sind kriminelle arabische Clanmitglieder. Wegen der Marihuana-Freigabe durch Karl Lauterbach und der Ampelregierung ist in Deutschland ein riesiger Drogenmarkt entstanden. Diese und weitere brisanten Hintergründe zu den Schattenseiten der Migration enthüllt der Bestsellerautor Stefan Schubert („Der geheime Krieg gegen Deutschland“) in einem neuen Gespräch mit Michael Mross.

