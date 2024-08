Pavel Durow Verhaftung - Analyse der Hintergründe

Analyse der komplexen Hintergründe der Verhaftung von Telegram-Chef Pavel Durow in Paris. Stecken Geheimdienste dahinter? Erpressung, um an Userdaten zu kommen? Kann sein Laptop / Smartphone gehackt werden? Was jetzt tun, wenn man bei Telegram ist?

Tucker Carlson: „Über die einst freie Welt breitet sich zunehmend Dunkelheit aus. Ein westliches Land, ein enger Verbündeter der Biden-Administration und eifriger NATO-Anhänger, hat Durow inhaftiert. Pawel Durow sitzt nun in einem französischen Gefängnis – ein lebendes Warnzeichen für jeden Plattformbesitzer, der sich weigert, die Wahrheit auf Befehl von Regierungen und Geheimdiensten zu zensieren.“

Die Festnahme Durows wirft viele Fragen auf. Warum geschieht dies ausgerechnet in einem Land, das sich selbst als „blühender Garten“ der Demokratie und Freiheit bezeichnet? Ist Frankreich tatsächlich näher am Totalitarismus, als wir bisher dachten? Sind die Vereinigten Arabischen Emirate, deren Staatsbürger Durow auch ist, in Wirklichkeit liberaler als die meisten europäischen Länder?

CNN berichtet, dass Durow über einen bestehenden Haftbefehl informiert war, trotzdem aber weiterhin unregelmäßig nach Frankreich und in andere europäische Länder reiste. Andere Quellen behaupten, der Haftbefehl sei buchstäblich nur wenige Minuten vor dem Einsteigen ins Flugzeug erlassen worden. Was stimmt nun wirklich?

Der französische Sender TF1 meldet, dass das Gericht Durow der Beihilfe zu Drogenhandel und Straftaten im Zusammenhang mit Pädophilie und Betrug verdächtigt, da Telegram als Plattform angeblich unzureichend moderiert wird und Werkzeuge wie Wegwerfnummern und Kryptowährungen zur Verfügung stellt. Aber könnte man nicht genauso gut den Vorsitzenden der US-Notenbank verhaften, da der Dollar das Hauptmittel beim Handel mit Drogen und Waffen ist?

Die wachsende Popularität von Telegram unter Beschuss

Reuters weist darauf hin, dass die zunehmende Popularität von Telegram Sicherheitsbedenken in mehreren europäischen Ländern hervorgerufen hat. Könnte dies der wahre Grund für die intensiven Ermittlungen sein? Oder liegt es daran, dass Telegram traditionell vom russischen Militär genutzt wird, insbesondere auch im Ukraine-Krieg, und dies einfach ein Versuch ist, die Kontrolle über Informationen zu erlangen?

Zugang zu sensiblen Daten und ein neuer Fall à la Assange?

Die französischen Geheimdienste werden sicherlich versuchen, Zugang zu Telegram-Chats zu erhalten, die mit kriminellen Netzwerken in Verbindung stehen. Doch könnte es sein, dass unter diesem Vorwand auch noch andere Daten abgegriffen werden? Die Parallelen zu Julian Assange sind nicht zu übersehen – allerdings verfügt Durow über einige Vorteile: finanzielle Ressourcen und einflussreiche Freunde, insbesondere im arabischen Raum.

Sollten die französischen Behörden erfolgreich sein und Durow unter Druck setzen, um Zugang zur Verschlüsselung der Telegram-Nachrichten zu erhalten – was viele als Hauptgrund für seine Verfolgung sehen – könnte das weitreichende Folgen haben. Nächste Zielscheibe könnte X von Elon Musk werden. Europäische Bürokraten haben bereits offen Pläne geäußert, die Kontrolle über solche Plattformen zu verstärken. Ein Sieg der Demokraten könnte zudem dazu führen, dass X auch in den USA unter Druck gerät.

Via Telegram: https://t.me/global_affairs_byelena