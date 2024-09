Was wäre, wenn der BSW nicht wäre?

Ohne BSW wären die Erfolge der AfD noch drastischer. Die Wahlen in Sachsen und Thüringen zeigen vor allem eines: der Mainstream und die GEZ-Medien haben ihre Deutungshoheit verloren.

Mehr als 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Sachsen und sogar mehr als 45 Prozent in Thüringen haben laut Hochrechnungen ihre Stimme diesmal keiner der "etablierten" Parteien gegeben. Sie stimmten stattdessen für die AfD oder sie wählten das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das erst vor wenigen Monaten gegründet wurde.

Das Wahlergebnis zeigt zu allererst und in aller Deutlichkeit, dass die Mainstream-Medien, aber auch die GEZ-Medien (ARD & ZDF), ihren Einfluss auf die Wähler weitestgehend verloren haben. Ihre gesamte, totalitäre Medienmacht schmilzt wie Schnee in der Sonne. Das ist ein gutes Ergebnis!

Kein Tag ohne massives AfD-Bashing. Auch Sara Wagenknecht wurde extrem runtergemacht. Zum Schrecken der links-grünen Redaktions-Stuben wurde ausgerechnet der ständig satanisierte Björn Höcke Sieger in Thüringen. Das lässt aufhorchen. Hat die System-Presse ihre Macht verloren? Nicht anders ist das Wahlergebnis zu deuten.

Denn seit gestern gibt es einen historischen Erfolg und einen historischen politischen Sieger: In Thüringen wurde die AfD erstmals in einem Bundesland gleich mit Abstand stärkste Partei. Dieser Sieg ist eng verbunden mit dem laut System-Medien angeblich am meisten geschmähten, verhassten und verfolgten Politiker Deutschlands, mit Björn Höcke.

In Sachsen liegt die AfD knapp hinter der CDU. In beiden Ländern könnte die AfD zusammen mit dem BSW regieren und würde den Wählerwillen damit deutlich stärker repräsentieren als die Umgehungs-Tricks der Kartellparteien.

Es stellt sich aber auch die Frage, wo die AfD stehen würde, wenn es den BSW nicht gäbe? Die Antwort ist klar: ganz weit oben. Auch in Sachsen.

Die Wahlen in Sachsen und Thüringen sind ein klares Misstrauensvotum in Richtung Ampel in Berlin. AfD und BSW Haben mehr als doppelt so viel Stimmen bekommen wie die Ampel. Die Schlussfolgerung kann nur lauten: weg damit!