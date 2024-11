Ampel-Crash: Jetzt wird's schmutzig

Chaos in Berlin. Scholz will sich mit allen Mitteln an der Macht halten. Ministerposten wechseln fast stündlich. Faeser sollte das Justizministerium übernehmen. Wie endet das?

Nach seiner Entlassung als Bundesfinanzminister durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich FDP-Chef Christian Lindner betroffen gezeigt. "Mich macht die Situation, so wie sie sich entwickelt hat, tatsächlich betroffen, weil ich glaube, es hätte eine für unser Land bessere Option gegeben. Und ich habe mich hier in anderen getäuscht", sagte Lindner am Donnerstagvormittag.

Minister Chaos

Verschiedene Posten müssen neu verteilt werden, zunächst hieß es sogar, dass Innenministerin Faeser das Justizministerium übernehmen soll. Das wurde später aber wieder demontiert. Später hieß es dann: Wissing erhält das Justizressort - Özdemir wird Bildungsminister.