Deutschland: Der Countdown läuft!

Der Abwärtstrend in Deutschland beschleunigt sich. Doch die Regierung hält an ihrem Zerstörungskurs fest. Blackout wird zur realen Gefahr. Einschüchterung, Hausdurchsuchungen sind Alltag. Am Ende Kapitalverkehrskontrollen?

Oliver auf YT: https://www.youtube.com/watch?v=yRy3-DXFoJo

