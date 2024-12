Videos: Anschlag Magdeburg - Der Attentäter

Ein Mann rast mit einem Leihwagen in eine Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Mindestens zwei Menschen sterben, darunter ein Kleinkind. 400 Meter raste der Täter über den Weihnachtsmarkt. Täter als politischer Flüchtling anerkannt. Video.

Was bisher bekannt ist:

Der Mann ist nach ersten Erkenntnissen ein 50-jähriger Arzt aus Saudi-Arabien.

Er kam 2006 nach Deutschland, sein Wohnort ist Bernburg, rund 50 Kilometer südlich von Magdeburg. Nach Informationen von WELT findet zur Stunde ein Polizeieinsatz an seinem Wohnort statt.

Nach Informationen von WELT aus Sicherheitskreisen soll der mutmaßliche Täter als Arzt im Maßregelvollzug in Bernburg gearbeitet haben. Der Maßregelvollzug Bernburg ist eine Einrichtung des Landes Sachsen-Anhalt zur Besserung und Sicherung von suchtkranken Straftätern.

Er hat eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung.

Er war den Behörden nicht als Islamist bekannt. „Nach jetzigem Stand ist es ein Einzeltäter, sodass auch für die Stadt nach jetzigem Ermessen keine weitere Gefahr ausgeht, weil wir ihn festnehmen konnten und jetzt alle Untersuchungen laufen“, so Haseloff.

Der Täter raste laut Haseloff mit einem Leihwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt.

Der Täter

Laut „Spiegel“ handelt es sich bei dem Mann um einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie namens Taleb A., der 1974 geboren wurde und 2016 als Flüchtling anerkannt wurde. WELT fand in den sozialen Medien ein Profil von Taleb Al Abdulmohsen, auf den alle genannten Informationen zutreffen.

Die „Frankfurter Rundschau“ berichtete im März 2019 über diesen Mann. In dem Artikel heißt es: „Taleb al-Abdulmohsen lebt seit 2006 in Deutschland. Er kam als Gastarzt in der Facharztausbildung zum Psychotherapeuten nach Deutschland und beantragte hier später Asyl, weil er für seine Abkehr vom Islam mit dem Tod bedroht worden war. Der 44-Jährige ist als politischer Flüchtling anerkannt.“

Übersetzung:

Nach Berichten von VAE- und saudi-arabischen Nutzern ist der Täter des Weihnachtsmarktanschlags in Magdeburg, Deutschland, ein Flüchtling aus Saudi-Arabien.

Die deutsche Regierung weigerte sich, ihn auszuliefern, obwohl die saudische Regierung darum gebeten hatte, und berief sich dabei auf Menschenrechtsbedenken.

: „Berichten zufolge handelt es sich bei dem Täter des Anschlags in Deutschland um einen bekannten flüchtigen Verräter namens Talib Al-Abdulmohsen. Er floh aus Saudi-Arabien, wo er gesucht wird, und erhielt Asyl und die Staatsbürgerschaft von Deutschland, das sich unter dem Vorwand der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit weigerte, ihn an Riad auszuliefern. Heute hat er sich für diesen Gefallen revanchiert, indem er ein Massaker verübt hat. 🤷🏻‍♂️ Europa zerstört sich selbst von innen.)