Magdeburg-Opfer André, 9 Jahre: Lasst meinen Teddybär noch mal um die Welt fliegen

André 9 Jahre - die herzzerreißende Trauer um das jüngste Opfer von Magdeburg. „Lasst meinen Teddybär noch mal um die Welt fliegen“. Facebook Trauer-Anzeige der Mutter.

Es sind Worte, die sprachlos machen: „Lasst meinen kleinen Teddybär nochmal um die Welt fliegen. André hatte keinem was getan. Er war doch erst 9 Jahre bei uns auf der Erde. Wieso du?“ Dazu das Bild eines kleinen Buben, der neugierig in die Kamera schaut – und aktuell in sozialen Medien viral geht.

Der Post stammt von Désirée Gleißner auf Facebook, wurde inzwischen tausendfach geteilt. Bei der Verfasserin handelt es sich um die Mutter des jüngsten Opfers vom Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt: