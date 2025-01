Will EU Gespräch Musk - Weidel verbieten?

Ex-EU-Kommissar Thierry Breton spricht eine offizielle Warnung gegen X (Twitter) aus, wegen Gesprächs zwischen Elon Musk und Alice Weidel. Auch der Mainstream schießt aus allen Rohren. Der Spiegel schickt Robert Habeck an die Titelfront. Das letzte Gefecht?

Dear Ms @alice_weidel , As a European citizen concerned with the proper use of systemic platforms authorized to operate in the EU under the strict respect of our 🇪🇺law ( #DSA ), especially to protect our democratic rules against illegal or misbehavior during election times, I… pic.twitter.com/aYqwzlzJUx

Übersetzung des schlechten Englisch via Deepl

Als europäischer Bürger, der sich um die ordnungsgemäße Nutzung von systemischen Plattformen kümmert, die in der EU unter strikter Einhaltung unserer 🇪🇺law (#DSA) zugelassen sind, insbesondere zum Schutz unserer demokratischen Regeln gegen illegales oder missbräuchliches Verhalten in Wahlzeiten, halte ich es für wichtig, Sie daran zu erinnern:

1) Dass Sie von Ihrem Gegenüber (210 Millionen Follower) während dieser Übung einen bedeutenden und wertvollen Vorteil gegenüber Ihren Konkurrenten erhalten werden;

2) dass Ihr Amtskollege, wie bereits in vergleichbaren Situationen öffentlich zum Ausdruck gebracht, insbesondere im letzten Sommer @ElonMusk, alle seine Verpflichtungen nach unserem EU-Recht in vollem Umfang respektieren sollte, insbesondere während dieser Übung.

Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel kommentiert unter diesem Post:

I have hardly ever seen a more disgusting, undemocratic fool of a former bureaucrat than you, Mr. Breton. You are utterly insignificant, incapable of writing in proper English, and I believe that nobody cares what you are concerned about. At least that's a good thing then.