Elon Musk - Alice Weidel: das ganze Gespräch - über 2 Mio. Zuhörer

Es war der Talk des Jahres. Über 2 Millionen Menschen waren weltweit dabei, als sich Elon Musk und Alice Weidel über Themen der Zeit unterhielten. Viele hörten sich das Gespräch auch im Nachhinein an. Verrückt: der Mainstream spricht von lediglich 200.000 Zuhörern.

Elon Musk und Alice Weidel: Pünktlich um 19 'Uhr begannen die beiden ihren „Space“ auf Musks Netzwerk „X“. Ein „Space“ ist eine Art Live-Podcast, in dem mehrere Personen – in diesem Fall zwei – reden und beliebig viele zuhören können.

In den Qualitäts-Medien versucht man, das Ereignis herunter zu spielen. In vielen Gazetten steht, dass lediglich 200.000 Zuhörer dabei waren. Tatsächlich waren es zehnmal so viel. Mindestens 2 Millionen waren live dabei und weitere kamen im Nachhinein dazu, die sich das Gespräch nicht live anhören konnten. Zusätzlich wurde das Gespräch auch auf vielen anderen Kanälen übertragen, so zum Beispiel auch bei YouTube mit deutscher Simultanübersetzung.

Eine Bildübertagung gab es nicht, dafür aber sauberen Ton und eine stabile Verbindung. Anhänger Weidels hatten zuvor im Netz gemutmaßt, die Bundesregierung könnte das Internet abstellen oder stören, um zu verhindern, dass Bürger dem Talk folgten.

Das Leben in Deutschland schilderte Weidel in düsteren Farben. Eine „woke, linke, sozialistische Agenda“ dominiere das Bildungssystem, Gender Studies seien allgegenwärtig. Die CDU sei eine links-grüne Partei, und deren Kanzlerkandidat Friedrich Merz habe die Welt vor Trump gewarnt. „Unglaublich“ sei es, wie die deutschen Medien und Politiker Trump behandelten. Musk nutze das Stichwort, um eine Parallele zwischen Trump-Wählern und AfD-Wählern zu ziehen. Beide wollten echte Veränderung. Darum eben empfehle er Weidels Partei.

In dem Gespräch wiederholte Elon Musk mehrmals und sehr bewusst, dass nur die AfD Deutschland retten könne. Deutschland brauche einen Wandel, der nur durch die AfD entstehen könne.

Original-Livestream auf X in Englisch:

Conversation starting now https://t.co/haMfV8AjEt — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2025

Auf Deutsch -Livestream Elon Musk / Alice Weidel mit simultaner deutschen Übersetzung: