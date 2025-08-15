     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

     

    NEU - Unser Börsen-Club: Die Top Aktien 2025! KI, Uran, Gold. Jetzt 800 Euro Vorteile sichern.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    Treffen Trump - Putin: EU im Panikmodus, Selenskyj will Deal verhindern

    Nur einen Tag vor dem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska kocht in Brüssel und Kiew die Panik. Selenskyj fliegt nach London, klammert sich an den britischen Premier, als ob dies eine Vereinbarung ohne EU-Beteiligung verhindern könnte.

    Von Meinrad Müller

    Offiziell geht es um den Schutz der Ukraine. In Wahrheit um den Schutz des eigenen politischen Überlebens. Wer bei diesem Spiel nicht am Verhandlungstisch sitzt, steht als Zuschauer hinter dem Absperrgitter. Es ist diplomatisches Dauerfeuer, aus Angst vor Frieden. Selenskyj und die EU-Regierungen liefern gerade eine Dauer-Show: Gipfel hier, Videokonferenz dort, rote Linien im Stundentakt. So falsche wie Regenbogenfarben.

    Wirtschaftlich positive Auswirkungen

    Dabei könnte ein Abkommen zwischen Trump und Putin die Wirtschaft in allen Lagern befügeln. Billigere Energie für Europa, offene Märkte für US-Unternehmen, neue Export- und Importchancen für Russland. Für die EU wäre das ein Befreiungsschlag gegen die hausgemachte Wirtschaftsflaute. Doch in Brüssel zählt nicht, was den Bürgern nützt. Es zählt nur, dass man im Rampenlicht bleibt.

    Trumps Drohung – knallhart oder nur Theater?

    Trump spricht von „schweren Konsequenzen“, falls Putin nicht einlenkt. Was dahinter steckt, lässt er offen. Vielleicht sind es Sanktionen. Vielleicht nur ein Bluff, um die Bühne zu beherrschen. Gleichzeitig lobte Putin Trumps Bemühungen als „energisch und aufrichtig“ und zeigte sich offen für Gespräche über Abrüstung und mögliche Friedenslösungen. Trump nutzte den Moment, um auch andere Staaten unter Druck zu setzen – so verdoppelte er Einfuhrzölle auf Indien, weil es weiterhin russisches Öl bezieht. Selenskyj behauptet, Putin bluffe ebenfalls. Bluff gegen Bluff, und die EU mittendrin, in der Hoffnung, dass sich die Geschichte an die Namen der Akteure erinnert.

    EU-Sandkastenspielchen vor der Flut

    Die EU hat sich an ihren eigenen Kriegserzählungen berauscht. Jetzt fürchtet sie, dass zwei Männer in Alaska den ganzen windschiefen Aufbau niederreißen wie ein Kind den Sandturm am Strand. In Anchorage könnte ein neuer Grenzverlauf entstehen, während in Brüssel noch die Pressetexte gefeilt werden.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Lehrerverband sieht Schulen unzureichend vor Hitze geschützt

    Angesichts zunehmender Hitzeperioden hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll, den Bund zu Investitionen in marode Schulgebäude aufgefordert. "Nur in wenigen Fällen" [ ... ]

    SPD-Fraktion mahnt Eile bei Aufnahme von afghanischen Ortskräften an

    Die SPD-Außenpolitikerin Derya Türk-Nachbaur fordert eine rasche Einreise von Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage. "Wer für uns gearbeitet hat, muss sich darauf verlassen können, [ ... ]

    Caritas mahnt besseren Hitzeschutz für Obdachlose an

    Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Welskop-Deffaa, hat mehr Hitzeschutz für Obdachlose in Bahnhöfen angemahnt und vor Forderungen nach einer Vertreibung obdachloser Menschen [ ... ]

    Schwerdtner kritisiert Treffen von Putin und Trump

    Vor dem Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump hat die Vorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, Kritik am Verhandlungsformat geübt und zugleich [ ... ]

    Steuerzahlerbund will bei Beamten sparen

    Reiner Holznagel, Präsident des Vereins Bund der Steuerzahler, hat Bund und Länder aufgefordert, die Zahl der Verbeamtungen zu senken und Privilegien für Beamte wie hohe Altersbezüge [ ... ]

    Städtetag will von Bund und Ländern Hitzeschutz für Obdachlose

    Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Christian Schuchardt, hat Bund und Länder dazu aufgefordert, sich stärker für den Schutz von Obdachlosen vor Hitze zu engagieren. "Wir [ ... ]

    Alaska-Treffen: Strack-Zimmermann fürchtet Zugeständnisse an Putin

    Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska hat die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eindringlich vor einer Politik der Zugeständnisse [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.