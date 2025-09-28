     

    AKTUELLE PRESSE  |  WIRTSCHAFT  |  POLITIK  |  BÖRSE  |  GOLD  |  KRYPTO  |  ETC  |  WITZIGES

      Info

    Unser Börsen-Club: +1033%, +484%, +366%: Schau dir die Gewinnerliste an.

    Vertrauliche Börsen-News: MM-Club

    SPIEGEL: Primitive Hetze gegen US-Regierung

    Donald Trump steht im Mittelpunkt des aktuellen SPIEGEL-Titelblatts. Flankiert wird er von Außenminister Marco Rubio, Vizepräsident JD Vance und der jungen Pressesprecherin Karoline Claire Leavitt. Darüber prangt die Schlagzeile „Gotteskrieger“.

    Von Meinrad Müller

    Einreiseverbot als Antwort

    Christopher Thomas Landau, stellvertretender Außenminister, hat bereits mehrfach und unmissverständlich erklärt: Wer amerikanische Werte verspottet, soll keine Gastfreundschaft erwarten. In nüchternem Amtsdeutsch kann das heißen: Die SPIEGEL-Redaktion ist in den USA nicht mehr willkommen. Einreise gestrichen.

    Ein Wort, das verletzt

    Der Angriff ist klar. „Gotteskrieger“ ist ein Begriff, der in den USA fast ausschließlich mit islamistischen Extremisten wie den Taliban oder al-Qaeda verbunden ist. Wer Trump und seine engsten Mitstreiter mit Terroristen gleichsetzt, beleidigt nicht nur die politische Spitze, sondern Millionen gläubige Amerikaner, die in ihrer Religion Halt und Orientierung finden.

    Doppelmoral made in Hamburg

    Der SPIEGEL weiß, was er tut. Er gießt Häme über jene, die in den Vereinigten Staaten für ihre Überzeugungen eintreten. Er zeigt das Christentum als Gefahr, während er bei anderen Religionen die Zunge hütet. So funktioniert die deutsche Doppelmoral: mutig gegen Bibel und Kreuz, ängstlich verschwiegen bei Koran und Moschee.

    Wachsame Augen in Washington

    Die USA sehen das mit Klarheit. Wer den nuklearen Schutzschirm für Europa bereitstellt, nimmt es nicht hin, dass man gleichzeitig die eigene Regierungsspitze in die Nähe von Terroristen rückt. Es geht um Respekt. Um das Minimum an Anstand zwischen Partnern.

    Der Niedergang des SPIEGEL

    Der SPIEGEL sinkt immer tiefer. Vom „Sturmgeschütz der Demokratie“ zum Gießkannenblatt für billige Provokationen. Statt Analyse liefert er Hass und Hetze. Statt Aufklärung: Schlagzeilen, die polarisieren sollen. Was bleibt, ist ein Scherbenhaufen von Glaubwürdigkeit.

    Die Konsequenz

    Die Konsequenz dürfte klar sein: kein Urlaub mehr in Florida. Wer Trump und seine Regierungsmannschaft als „Gotteskrieger“ diffamiert, soll die Sonne eben an der Nordsee genießen.

    Wissen macht reich:  Vertrauliche Börsen-News im MM-Club

    Neue Videos:

    Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" - 1. deutscher Tonfilm: YouTube

    Börse 24h
    Börsen News

    Wikifolios

    Mein bestes Börsenbuch:

     

    BITCOIN LIVE

    Bitcoin + Ethereum sicher kaufen Bitcoin.de
    Bitcoin News
    Spenden an MMnews
    BTC:
    bc1qwfruyent833vud6vmyhdp2t2ejnftjveutawec

    BCH:
    qpusq6m24npccrghf9u9lcnyd0lefvzsr5mh8tkma7 Ethereum:
    0x2aa493aAb162f59F03cc74f99cF82d3799eF4CCC

    DEXWEB - We Pursue Visions

     

    Aktuelle Presse
    Strabag-Vorstand kritisiert Bürokratie auf dem Bau

    Hohe bürokratische Auflagen bremsen nach Ansicht von Jörg Rösler, Vorstand beim Bauunternehmen Strabag, den Bau von Straßen und Wohnungen aus. "Das `Monster` der überbordenden [ ... ]

    Bund bereitet sich auf mögliche Zivildienst-Wiedereinführung vor

    Die Bundesregierung bereitet sich bereits darauf vor, dass es im Fall einer Rückkehr zur Wehrpflicht auch wieder einen Zivildienst geben würde. "Wir müssen schon jetzt Vorkehrungen treffen: [ ... ]

    CDU-Mann Röwekamp: Kompetenzgerangel bei Drohnenabwehr beenden

    Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), hat gefordert, die aus seiner Sicht bestehenden Abstimmungsprobleme bei der Drohnenabwehr zu beenden. "In Anbetracht [ ... ]

    Innenministerium verhandelt im Oktober in Kabul mit Taliban

    Die Bundesregierung startet ihre direkten Verhandlungen mit der Taliban-Regierung in Afghanistan. Noch im Oktober reisen Beamte des Bundesinnenministeriums nach Kabul, um mit Verantwortlichen der Taliban [ ... ]

    Regierung diskutiert Streichung von Pflegegrad 1
    Regierung diskutiert Streichung von Pflegegrad 1

    Angesichts der Finanzierungslücke von rund zwei Milliarden Euro in der gesetzlichen Pflegeversicherung 2026 steht innerhalb der Bundesregierung die Streichung des Pflegegrads 1 zur Debatte. Nach übereinstimmenden [ ... ]

    Schwarz-Rot uneinig über Umgang mit russischen Kampfjets

    In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Uneinigkeit darüber, wie mit russischen Kampfjets verfahren werden soll, die Nato-Luftraum verletzen. "Jeder, der den Luftraum des Bündnisgebiets [ ... ]

    2. Bundesliga: Ideenlose Bochumer verlieren gegen Düsseldorf

    Am siebten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum daheim gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:1 verloren. Die kriselnden Gastgeber mussten direkt in der vierten Minute den ersten Rückschlag [ ... ]

    Haftungsausschluss

    Diese Internet-Präsenz wurde sorgfältig erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den aufgeführten Informationen, Empfehlungen oder Hinweisen resultieren, keine Haftung. Der Inhalt dieser Homepage ist ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen sind keine Anlageempfehlungen und stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung durch Fachleute dar. Bei Investitionsentscheidungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, Ihren Vermögensberater oder sonstige zertifizierte Experten.


    Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen entstehen, kann der Herausgeber nicht - weder direkt noch indirekt - zur Verantwortung gezogen werden. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf seiner Internet-Präsenz.

     

    Vorsorglicher Hinweis zu Aussagen über künftige Entwicklungen
    Die auf dieser Website zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen geben subjektive Meinungen zum Zeitpunkt der Publikation wider und stellen keine anlagebezogene, rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Empfehlung allgemeiner oder spezifischer Natur dar.

    Aufgrund ihrer Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten; und es besteht die Gefahr, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in solchen Aussagen erwähnt sind. Zu diesen Faktoren zählen

    (1) Markt- und Zinssatzschwankungen,

    (2) die globale Wirtschaftsentwicklung,

    (3) die Auswirkungen und Änderungen der fiskalen, monetären, kommerziellen und steuerlichen Politik sowie Währungsschwankungen,

    (4) politische und soziale Entwicklungen, einschliesslich Krieg, öffentliche Unruhen, terroristische Aktivitäten,

    (5) die Möglichkeit von Devisenkontrollen, Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung von Vermögenswerten,

    (6) die Fähigkeit, genügend Liquidität zu halten, und der Zugang zu den Kapitalmärkten,

    (7) operative Faktoren wie Systemfehler, menschliches Versagen,

    (8) die Auswirkungen der Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder Rechnungslegungsvorschriften oder -methoden,

    Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die oben stehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht abschliessend ist.

    Weiterverbreitung von Artikeln nur zitatweise mit Link und deutlicher Quellenangabe gestattet.

     

    Impressum / Rechtliches | Datenschutzerklärung  |  Kontakt  | Werben auf MMnews | Themen / Artikel vorschlagen | SPAM melden | RSS Feed

    © 2023 MMnews.de

    Please publish modules in offcanvas position.