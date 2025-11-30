Rentenfinanzierung: Raubzug aufs Ersparte beginnt

Der Koalitionsausschuss hat entschieden, wie die Renten künftig zusätzlich finanziert werden sollen. Und was sie da beschlossen haben, trifft jeden Sparer ins Mark.

Von Meinrad Müller

Kapitaleinkünfte sollen unter „weitere Einkommensarten“ fallen, eine ganz neue Geldquelle für die Rentenkasse. Mein Erspartes aus Lohn und freiberuflicher Tätigkeit ist bereits versteuert. Dreißig Jahre lang spare ich, investiere vorsichtig, zahle Steuern, verzichte auf Luxus. Dividenden, Kursgewinnen, Zinsen und Mieten versteuere ich jedes Jahr. Jetzt beschließt der CDU-SPD-Koalitionsausschuss neue Steuern. Auf meine Erträge soll ich künftig zusätzlich 18,6 Prozent Sozialabgaben zahlen. An der Börse riskiere ich mein Geld, wer von meinem Gewinn 18,6 % will, der sollte sich auch an meinen Verlusten beteiligen.

Die neue Melkkuh steht fest

Punkt 78 und 79 des Beschlusses sagt „weitere Einkommensarten“. Damit bin ich gemeint. Der Beitragssatz soll zehn Jahre stabil bleiben, also braucht man auch mein Geld. Und das findet man nicht bei den Verschwendern, sondern beim Sparer. Bei denen, die Verantwortung übernehmen und fürs Alter vorsorgen. Ausgerechnet sie sollen nun die Renten anderer Leute bezahlen.

„Weitere Einkommensarten“ klingt gewusst ungenau, ist aber ein tiefer Griff in die Taschen derer, die noch rechnen können. Während manche jedes Jahr Luxusreisen posten und am Monatsende blank sind, wird der vorsichtige Anleger bestraft. Sparen wird zur Dummheit erklärt. Und die Parteien, die christlichen und die roten Sozialisten, schämen sich nicht mal.

Doch Kapital hat Beine

Auf X explodieren die Kommentare. Enteignung. Kapitalflucht. Wahnsinn. Kein Wunder. Wer doppelt kassiert, erst Steuer, dann noch Sozialabgaben, jagt die Anleger aus dem Land. Zürich, Kanada, Singapur warten schon. War das nicht schon eine Idee von Habeck? Der ist weg und seine Nachfolger können ihn fragen, wo man sich 2029 gut verstecken kann.

Wenn die Regierung so weitermacht, flieht auch die letzte Melkkuh.

Meinrad Müllers Blog: www.info333.de/p