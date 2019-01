Ist Deutschland noch zu retten?

Gehackte Politiker und eine Politik, die immer weniger Bürger unterstützen: Wie geht es weiter in Deutschland? Nie zuvor war die Gesellschaft tiefer gespalten, verloren Poltik und Medien mehr Vertauen. Wie geht es weiter in der Republik?

Michael Mross philosophiert mit einem "alten Börsenkumpel" über Lage der Nation. Leben wir in einer Willkürherrschaft, wie es Hans-Jürgen Papier, Ex-Präsident des Verfassungsgerichts, in der Morgenpost formulierte?

Macht Merkel was sie will?

Papier warnt vor einer Erosion des Rechtsstaats. Geltendes Recht werde ignoriert. "Der politische Gegner wird behandelt, als sei er ein Verfassungsfeind. Wir haben eine Regierung, die zwar rechnerisch eine große Koalition sein mag, aber Großes nicht zu leisten vermag. Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Institutionen dieses Verfassungsstaates. Verlorenes Vertrauen ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber das sind Symptome."

Und weiter:

"Es gibt seit Jahren eine Diskrepanz zwischen dem, was geltendes Recht gebietet oder verbietet, und dem, was in Deutschland und Europa tatsächlich praktiziert wird. Auf den Gebieten ­Migration und Asyl wird das am deutlichsten. Illegale Zuwanderung nach Deutschland erfolgt nach wie vor – wenn auch nicht in dem Ausmaß wie 2015. ­Gesetzliche Ausreisepflichten von Personen ohne einen aufenthaltsrechtlichen Status werden vielfach noch immer nicht durchgesetzt."

Jüngstes Opfer der Merkel Politik: Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen: Weil er nicht auf "Hetzjagd-Linie" war, ja sogar behauptete, dass es nach der Faktenlage keine gegeben hat, wurde er kurzerhand vom politisch-medialen Komplex gelyncht.

Medien und Politik kreieren immer mehr ihre eigene Wirklichkeit, die mit der Realität kaum was zu tun hat.

Frage daher: Leben wir in einer irr gewordenen Republik? Wie soll es weiter gehen? Im letzten Teil des Interviews geht es dann noch um die Börsen. Was können wir 2019 erwarten nachdem das letzte Jahr ziemlich katastrophal war?

Interview: Leben in der Willkürherrschaft?