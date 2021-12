Last Christmas

Last Christmas: 1984 wurde der Kultsong von Wham! veröffentlicht. Doch erst jetzt - 37 Jahre später - hat es der Song auf Platz 1 der deutschen Single-Charts geschafft. Warum wohl?

1984 hatten George Michael und Andrew Ridgeley den Song herausgebracht, mittlerweile hat er längst Kultstatus erreicht und den ein oder anderen musikalischen Rekord gebrochen. So ist "Last Christmas" mit 153 Wochen unter anderem das am häufigsten platzierte Lied der deutschen Chartgeschichte. Doch eines hatte der Klassiker in seinen 37 Jahren nicht geschafft: die deutsche Chartspitze zu erobern. Bis jetzt, denn pünktlich zum Fest kann Wham! einen besonderen Erfolg feiern. "Last Christmas" ist auf Platz eins der von GfK Entertainment ermittelten Offiziellen Deutschen Single-Charts gelandet: