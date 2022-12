Udo Jürgens: Merry Christmas allerseits

Für viele Menschen gehören die Weihnachtslieder von Udo Jürgens genauso zum Fest, wie der geschmückte Weihnachtsbaum. Auch diese Jahr hat er es postum wieder in die Album-Charts geschafft.

Udo Jürgens hat mit "Da capo, Udo Jürgens" postum zum 67. Mal den Sprung in die Album-Charts geschafft - und zu Weihnachten sogar auf Platz eins. Das Album zeichnet die wichtigsten Stationen seiner Weltkarriere nach und beschert dem 2014 gestorbenen Österreicher die vierte Nummer-eins-Platte.

Wenig überraschend verteidigt Mariah Carey die Vormachtstellung in den Single-Charts. Zu ihrem Evergreen "All I Want For Christmas Is You" gesellen sich 54 weitere Weihnachtslieder wie "Last Christmas" (Wham!, zwei) oder das erstmals platzierte "Night Before Christmas" (Sam Smith, 89). Insgesamt besteht bereits die komplette Top 10 aus Festtagsliedern.

