Berlin: Jetzt Lockdown wegen Löwe - erstes Video aufgetaucht

Eine freilaufende Raubkatze sorgt für Angst in Berlin. Die Polizei hat nun in einigen Bezirken die Bürger aufgefordert ihre Häuser nicht mehr zu verlassen. In einem ersten Video ist eine Löwin in einem Wald gesichtet worden.

Während die Löwin durch Berlins Vororte schleicht, warnt die Polizei die Bewohner im Villen-Viertel Kleinmachnow, aber auch in Teltow und Stahnsdorf davor, ihre Häuser zu verlassen.

An der kleinen Straße An der Stammbahn stehen in regelmäßigen Abständen Polizeiwannen. Hier in Kleinmachnow ist ein kleines Waldstück, genau die Grenze zwischen Brandenburg und Berlin, in dem das Raubtier vermutet wird. Ein Polizist sagt: „Gehen Sie wieder ins Auto, aber fix. Hier ist Sperrgebiet.“

Am Nachmittag jagte die Polizei die Löwin in Zehlendorf! Rund um die Straßen Quantzstraße, die Straße An der Stammbahn und Königsweg dürfen Anwohner am Donnerstagnachmittag weder Häuser noch Autos verlassen.