Nasa findet Christbaum im Weltall

Die Nasa hat ein Foto von einem Sternen-Tannenbaum im All veröffentlicht. Die jungen Sterne sind 1 - 5 Millionen Jahre alt. Sie liegen in der Milchstraße und sind rund 2 500 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Dieses neue Bild von NGC 2264, auch bekannt als "Weihnachtsbaumhaufen", zeigt die Form eines kosmischen Baums mit dem Schein von Sternenlichtern. NGC 2264 ist in der Tat ein Haufen junger Sterne - mit einem Alter zwischen einer und fünf Millionen Jahren - in unserer Milchstraße, etwa 2.500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Sterne in NGC 2264 sind sowohl kleiner als auch größer als die Sonne und reichen von einigen mit weniger als einem Zehntel der Sonnenmasse bis zu anderen mit etwa sieben Sonnenmassen.

Dieses neue zusammengesetzte Bild verstärkt die Ähnlichkeit mit einem Weihnachtsbaum durch die Wahl der Farbe und der Rotation. Die blauen und weißen Lichter (die in der animierten Version dieses Bildes blinken) sind junge Sterne, die Röntgenstrahlen aussenden, die vom Chandra-Röntgenobservatorium der NASA erfasst wurden. Optische Daten des 0,9-Meter-Teleskops WIYN der National Science Foundation auf dem Kitt Peak zeigen das Gas im Nebel in Grün, was den "Tannennadeln" des Baumes entspricht, und Infrarotdaten des Two Micron All Sky Survey zeigen die Sterne im Vorder- und Hintergrund in Weiß. Dieses Bild wurde um etwa 160 Grad im Uhrzeigersinn gedreht, so dass der Eindruck entsteht, die Spitze des Baumes befinde sich in Richtung des oberen Bildrandes.

Röntgenstrahlen: NASA/CXC/SAO; Optisch: T.A. Rector (NRAO/AUI/NSF und NOIRLab/NSF/AURA) und B.A. Wolpa (NOIRLab/NSF/AURA); Infrarot: NASA/NSF/IPAC/CalTech/Univ. of Massachusetts; Bildverarbeitung: NASA/CXC/SAO/L. Frattare & J. Major