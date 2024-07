Pressestimmen Deutschland - Spanien

Es war das spannendste Spiel der Fußball-Europameisterschaft 2024: Deutschland - Spanien. Die DFB-Elf scheidet im Viertelfinale der Heim-EM aus. Spanien zieht durch einen Last-Minute-Treffer ins Halbfinale ein. Internationale Pressestimmen und Kommentare.

Bundestrainer Julian Nagelsmann überraschte mit seiner Aufstellung fürs EM-Viertelfinale gegen Spanien. In der Startelf setzt er erstmals auf den Dortmunder Can als Partner von Toni Kroos im defensiven Mittelfeld.

Kommentare:

Joshua Kimmich: „Leider sehr ungerecht. In der zweiten Halbzeit und der Verlängerung waren wir deutlich besser. Die Spanier wollten sich nur noch ins Elfmeterschießen retten. Wir haben nach dem Gegentor noch zwei richtig gute Chancen, hätten noch einen Handelfmeter bekommen müssen. Definitiv eine ganz andere Enttäuschung als in Katar. Dort waren wir kein Team.

Süddeutsche:

Spanien zerstört die deutschen Titelträume

Deutschland kämpft, ist im Viertelfinale gegen den Favoriten ebenbürtig – doch dann köpft Mikel Merino in der 119. Minute das Siegtor zum 2:1 für Spanien. Die deutschen Spieler trauern – und hadern wegen einer Szene, in der Deutschland einen Elfmeter hätte bekommen müssen.

Der Westen:

Es ist ein irres Drama! Das Viertelfinalspiel Spanien – Deutschland hatte alles – vor allem Spannung. Die Partie ging sogar über die reguläre Spielzeit hinaus. Bis zuletzt herrschte eine unglaubliche Spannung. Über die gesamte Spielzeit waren die Fans im Stuttgarter Stadion zu hören – die Unterstützung für das DFB-Team war enorm stark.

Internationale Pressestimmen:

Spanien

Marca: "Unsterbliche Leistung Spaniens! Mikel Merino besiegelt ein unvergessliches Spiel, in dem die spanische Mannschaft der deutschen Belagerung standhielt. Ein Spiel für alle Zeiten, voller Epos und Großartigkeit, Spanien schreibt ein unvergessliches Kapitel."

AS: "Das ist für Quincoces, Zarra, Camacho, Zubizarreta, Butragueno, Joaquin, Busquets ... Für alle, die seinerzeit versuchten, den Gastgeber einer Welt- oder Europameisterschaft zu schlagen - und scheiterten. Spanien besiegt Deutschland in einem äußerst komplizierten Spiel. Herzinfarkte wie diesen nimmt man gerne in Kauf."

GB:

Daily Mail: "Merino beendet den deutschen Traum, die Herzen der Gastgeber brechen. Ekstase für die Spanier, Qual für die Deutschen. Was für ein Spiel!"

Sun: "Ein Spiel voller Drama!"

Guardian: "Fußball, bloody hell. Das war dramatisch."

Italien:

Gazzetta dello Sport: "Spannung und Gleichgewicht. Und Kontroversen. Im ersten Viertelfinale der Europameisterschaft in Stuttgart fehlt es an nichts. Spanien besiegt Deutschland in der Verlängerung mit 2:1. Den Deutschen wurde ein klarer Elfmeter verweigert: Cucurella trifft nach Musialas Schuss den Ball mit dem Arm. Es ist eine echte Parade. Doch Schiedsrichter Taylor greift nicht ein. Und nicht einmal der VAR."

Corriere dello Sport: "Spanien im Halbfinale: Ein Tor von Merino in der Verlängerung bringt Deutschland zum Weinen."

Schweiz:

Blick: "Dramatik pur! Von der Ekstase ins tiefe Loch. Deutschland im Tal der Tränen.