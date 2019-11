Florian Homm: Diese Politik macht Deutsche arm

Der Ex-"Anti-Christ" der Finanzwelt, Hedgefonds-Legende Florian Homm, packt aus. Geld, Frauen, Politik. Mietendeckel = Gehirnamputation. Der Ex-Milliardär saß in Haft. Das FBI ist hinter ihm her.

Vom Saulus zum Paulus? Der Ex-"Anti-Christ" der Finanzwelt, Hedgefonds-Legende Florian Homm, packt aus in einem umfassenden Interview: "Der deutsche Anleger wird ge.... (Min. 35)". Geld, Frauen, Politik. Mietendeckel = Gehirnamputation.

Der Ex-Milliardär saß in Haft. Das FBI ist hinter ihm her. Milliarden sind in der Schweiz eingefroren. Wie geht es ihm heute? Wie lebt man mit dieser Vergangenheit?

Mit Sissi Hajtmanek und Manuel Koch spricht Homm erstmals über sein Privatleben und über seine Krankheit Multiple Sklerose, seine Millionen auf Schweizer Konten. Außerdem gibt der Börsen-Profi wertvolle Anlagetipps (Deutche Bank short, US-Banken als Nächstes?) und spricht über seine Einschätzung der Finanzmärkte. Speziell werden Aktien von Borussia Dortmund und SIXT erörtert.

Als es um die geplante Aktien-Steuer (Transaktionssteuer) von Finanzminister Olaf Scholz geht, wird Homm wütend. "Reine Umverteilung". Den Deutschen wurde schon 380 Mrd. Euro durch Nullzinsen weggenommen. Und jetzt sollen auch noch Aktien unattraktiv gemacht werden.