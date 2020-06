Marc Faber: 5 vor Weimar

Notenbanken drucken Billionen. Staaten dirigieren Wirtschaft. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer Hyperinflation in den nächsten Jahren? Michael Mross mit Börsenlegende Marc Faber.

von Marc Faber

In einem Artikel mit dem Titel "How to Create a Pandemic Depression - Opening the economy too early could backfire, badly", hebt der Ökonom Paul Krugman die wirtschaftliche Quacksalberei auf neue Höhen.

William L. Anderson, Fellow des Mises Institute, schrieb eine umfassende Kritik von Krugmans Ideen unter dem Titel Krugman: Wir brauchen mehr Arbeitslosigkeit - um uns vor der Arbeitslosigkeit zu retten (siehe www.mises.org 19. Mai 2020).

Was wir uns über die Krugman'sche Sichtweise ins Gedächtnis rufen müssen, ist, dass es in den Wirtschaftswissenschaften zwei völlig unterschiedliche Doktrinen gibt, die wenig oder gar keine Gemeinsamkeiten finden. Eine der Hauptwirtschaftsdoktrinen ist, dass sich die Regierung so weit wie möglich aus der Wirtschaft heraushalten sollte (Laissez-faire-Kapitalismus).

Im Gegensatz zum Laissez-faire-Kapitalismus glauben die Interventionisten oder Stagnationisten, dass die Wirtschaft kontinuierlich von der Regierung verwaltet werden muss, um eine optimale Wirtschaftsleistung zu erreichen und um Einbrüche zu vermeiden, müssen aktivistische Stabilisierungs- und wirtschaftliche Interventionspolitiken angewandt werden.

Vergessen Sie jedoch nicht die Worte von Ludwig von Mises:

"Jeder Schritt, der vom Kapitalismus zur Planung führt, ist notwendigerweise ein Schritt näher an Absolutismus und Diktatur."

Außerdem, wie Friedrich Hayek sagte:

"Sobald die Politik zu einem Tauziehen um Anteile am Einkommenskuchen wird, ist eine anständige Regierung unmöglich".

John C. Williams, Präsident und Vorstandsvorsitzender der Federal Reserve Bank of New York, erklärte, dass die FED ernsthaft über eine "Ertragskurvenkontrolle" nachdenke, was die Kontrolle der langfristigen Zinssätze durch Interventionen der FED oder vielmehr durch Manipulationen des Anleihemarktes durch die FED impliziere.

Die Kontrolle der Renditekurve würde bedeuten, dass die FED bereit wäre, jede beliebige Menge langfristiger Treasuries zu kaufen. Angesichts der Tatsache, dass die Gesamtverschuldung der US-Regierung bei über 25 Billionen Dollar liegt, wäre die FED in Zukunft eher damit beschäftigt, den Treasurymarkt zu unterstützen.

Theoretisch wäre die FED in der Lage, alle ausstehenden Treasuries aufzukaufen. [Theoretisch könnte die FED mit dem Geld, das Jerome Powell elektronisch druckt, auch den gesamten Aktienmarkt aufkaufen]. Aber es sollte all meinen Lesern klar sein, dass wir, wenn die FED diesen Weg einschlägt, keine freien Märkte mehr haben werden und dass wir einen Sprung in Richtung staatliche Planwirtschaft gemacht hätten.

Außerdem würden wahrscheinlich ausländische Inhaber von US-Vermögenswerten vor die Tür rennen, was zu einem Zusammenbruch des US-Dollars führen könnte.

Es versteht sich von selbst, dass die USA angesichts einer Situation gravierender US-Dollar-Schwäche strenge Devisenkontrollen einführen könnten, die verhindern sollen, dass ausländisches Geld die USA verlässt. Die Verhängung einer solch drakonischen Maßnahme würde jedoch bedeuten, dass die Ära des US-Dollar als Weltwährungsreservewährung endgültig beendet wäre.

Ich füge einen Bericht meines argentinischen Freundes Eduardo Elsztain bei (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ). Er schreibt:

"Lassen Sie uns als 3. Generation argentinischer Geschäftsleute unsere Imbissstände teilen. Was uns unsere Erfahrung lehrt, ist, dass die nationalen Regierungen, wenn sie Defizite finanzieren müssen, nicht zögern werden, so viel Geld wie möglich zu drucken, um den kurzfristigen Bedarf zu decken, insbesondere wenn der Effekt dieser Druckemissionen keine Auswirkungen (d.h. keine Inflation) erzeugt, wie es heute in den entwickelten Ländern der Fall ist. Aus diesem Grund zweifeln wir nicht daran, dass als Folge der gegenwärtigen Krise Länder auf der ganzen Welt weiterhin Rekordfinanzdefizite aufweisen werden, während die FED und andere Zentralbanken weiterhin nationale und Unternehmensanleihen kaufen und gleichzeitig Geld drucken werden, wie nie zuvor in der modernen Geschichte".

Faber Repport: https://www.gloomboomdoom.com

Michael Mross im Gespräch mit Börsenlegende Marc Faber: