Börsen: Es droht die Welle C

Die Börsen haben in der Corona-Krise viel vorweggenommen. Doch die Euphorie könnte bald der Ernüchterung weichen. Der starke Anstieg der letzten Wochen riecht nach Korrektur. Wie tief kann es gehen?

von Sven Weisenhaus

Nicht nur im DAX und im Euro STOXX 50 könnten in Kürze noch einmal fallende Kurse im Rahmen einer Welle C folgen, auch im S&P 500 droht dieses Szenario. Dazu erinnere ich an die letzte Chartanalyse zu dem US-Index vom 3. Juni.

Damals stand der Index an der oberen Linie des ehemaligen Aufwärtstrendkanals (grün im folgenden Chart vom 3. Juni) bzw. der vermeintlichen Trompetenformation (blau) sowie dem Zwischenhoch aus der crashartigen Abwärtsbewegung bei 3.136,72 Punkten (rote Linie) und damit vor wichtigen Hürden.

Seitdem konnte der Index diese Hürden zwar überwinden, er fiel aber mit hoher Dynamik unter die Linien zurück (siehe roter Pfeil im folgenden Chart). Der Ausbruch entpuppte sich damit zunächst als Fehlsignal und Bullenfalle.

Zu diesem bearishen Signal kommt auch noch hinzu, dass eine Kursinsel gebildet wurde, da sowohl beim Ausbruch über die Hürden als auch beim Rückfall darunter jeweils eine Kurslücke gerissen wurde. Und die daraus resultierende Inselumkehr ist ein zusätzliches Signal für das Ende des 5-gliedrigen Aufwärtsimpulses, der sich bislang mit dem Hoch der Wele 5 genauso darstellt, wie es am 3. Juni mit den grünen Ziffern skizziert wurde.

Wellen A und B der ABC-Korrektur sind bereit vorhanden

Den Rücksetzer und die anschließende Kurserholung kann man dabei als Wellen A und B einer ABC-Korrektur zählen (siehe folgender Chart). Und demnach könnte nun noch eine Welle C folgen (roter Pfeil).

Für diese Welle C spricht auch, dass sich der Index gerade sehr schwer damit tut, die Hürden noch einmal zu überwinden. Sollte er daran scheitern und erneut deutlich nachgeben, wäre dies eine gute Ausgangsbasis für die Bären, ihre Chance zu nutzen.

Kursziel für die ABC-Korrektur

Als Kursziel für die Welle C könnte sich dann das 38,20%-Fibonacci-Retracement des 5-gliedrigen Aufwärtstrends anbieten, welches bei 2.835,36 Punkten liegt.

Bei Erreichen dieser Marke hätte der S&P 500 vom Hoch der Welle 5 aus gesehen insgesamt 12,3 % verloren. Das sind angesichts der vorangegangenen Kursgewinne in Höhe von 47,5 % sicherlich keine allzu bearishen Erwartungen und auch kein unerreichbares Korrekturkursziel.

Ein Kurs unterhalb des gestrigen Tagestiefs von 3.093,51 Punkten könnte man als Startsignal für die Welle C werten.

