Börsen: Ist die Show vorbei?

An den Börsen kam es in den letzten Tagen zu drastischen Rücksetzern. Insbesondere Tech-Aktien wie Tesla, Apple, Amazon & Co. mit heftigen Kurseinbrüchen. Nur eine Korrektur oder Vorbote für den Crash?

von Sven Weisenhaus

Bullen und Bären liefern sich gerade einen heftigen Kampf. Während die Bären versuchen, die saisonale Herbstkorrektur loszutreten, wollen die Bullen natürlich genau dies verhindern und stattdessen die Aufwärtstrends fortsetzen. Dabei haben beide Lager einerseits Rückschläge hinnehmen müssen, aber andererseits auch Raumgewinne verbuchen können.

Mit den scharfen Rücksetzern der Aktienindizes vom Donnerstag und Freitag vergangener Woche konnten die Bären erstmals seit Langem klare Handzeichen geben, dass es sie auch noch gibt. Im Nasdaq 100 zum Beispiel erzielten sie Kursgewinne von zeitweise mehr als 10 %.

Doch von den Verlusten am Freitag blieb am Handelsschluss nur noch wenig übrig, wie zum Beispiel die lange Lunte der Tageskerze im Nasdaq 100 zeigt (siehe blaue Ellipse im Chart). Die Bullen konnten also ebenso klar signalisieren, dass die sich nicht schnell geschlagen geben.

Und noch liegen im Nasdaq 100 auch höhere Hochs und Tiefs vor (grüne Pfeile). Die Herbstkorrektur ist also noch längst nicht eindeutig im Gange.

Zumal gestern in den USA zwar „offiziell“ nicht gehandelt wurde, die Futures der US-Indizes zeigten sich aber durchaus freundlich, und unsere heimischen Aktienmärkte konnten sogar deutlich zulegen. Der DAX stieg heute zum Handelsauftakt sogar über das Hoch vom Freitag (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart).

Anschließend kam es allerdings wieder zu deutlichen Rücksetzern. Damit steckt der DAX aber nur erneut in der Seitwärtsrange von Mitte August (oberes gelbes Rechteck). Etwas härter traf es die US-Indizes.

Diese gerieten bereits unter das Tief vom Freitag, allerdings noch nicht nachhaltig (siehe auch heutige Tageskerze im Nasdaq 100-Chart oben). Es ist also weiterhin nichts entschieden.

Das zeigt auch der folgende Chart des DAX. Nach der Bullenfalle (siehe auch „Bullishe Signale stellen sich als Bullenfallen heraus“) rutschte der DAX exakt bis auf die untere Linie seiner dreieckartigen Formation (orange, grüner Pfeil Nr. 1). Von dort aus konnte er, wie oben erwähnt, bis über das Hoch von Freitag zurückkehren.

Und gestern fand der Index bereits an der oberen Linie der Formation Unterstützung (grüner Pfeil Nr. 2). Damit ist die Aufwärtsbewegung noch klar intakt, auch wenn es auf der Oberseite die Bullenfalle gab, die weiterhin skeptisch stimmt.

Und Ähnliches gilt auch immer noch für den Euro STOXX 50. Hier befinden sich die Kurse nach wie vor innerhalb der Dreiecksformation.

Zwar nimmt derzeit der Druck auf die untere Linie zu, aber auch diese wurde noch nicht nachhaltig unterschritten, genau wie die Freitags-Tiefs der US-Indizes.

Und solange dies nicht geschieht, ist die Herbstkorrektur gemäß der Analyse vom vergangenen Donnerstag noch nicht gestartet. Warten wir also ab, wie das spannende Tauziehen zwischen Bullen und Bären ausgeht. Wie Sie vermutlich bereits wissen, würde ich mein Geld derzeit eher auf die Bären wetten…

www.stockstreet.de