BionTech: An der Goldgrube

Das Pharamaunternehmen BionTech residiert in Mainz "An der Goldgrube". - SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach will Hygieneregeln auch für Geimpfte. Wie sieht es aus an der Impf-Front?

Der Spezialst für für Krebsmedizin "BionTech" bringt einen Impfstoff gegen Corona auf den Markt. Das Unternehmen ist in Mainz beheimatet, in einer Straße mit dem Namen "An der Goldgrube". Das Omen wird Wirklichkeit, weil die EU bis zu 300 Mio. Impfdosen besstellt hat, obwohl das Mittel noch gar nicht zugelassen ist.

Auch die Bill & Melinda Gates Foundation investierte bereits 2019 in die Firma. Die Partnerschaft beinhaltet eine anfängliche Kapitalbeteiligung von 55 Millionen US-Dollar. Die Gesamtinvestition kann nach Angaben der beiden Unternehmen später auf bis zu 100 Millionen Dollar steigen.

Lauterbach: Auch Geimpfte müssen Hygieneregeln beachten

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach warnt davor, nach einer Corona-Impfung zu schnell zur Normalität zurückzukehren.

"Auch Geimpfte können möglicherweise sich und andere infizieren, auch wenn die weniger stark erkranken. Daher müssen sie aus Rücksicht auf andere die Hygieneregeln für Corona ebenfalls beachten. Sie schützen damit andere. So soll es auch bleiben", sagte Lauterbach dem Nachrichtenportal Watson.

